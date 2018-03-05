Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на конференции Криптовалюты и блокчейн: проблемы и перспективы для бизнеса. 26 января 2018

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на конференции Криптовалюты и блокчейн: проблемы и перспективы для бизнеса. 26 января 2018

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия технически готова к отключению от мирового интернета. Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

По его словам, если западные партнеры "объявят России такую войну, как крымская изоляция", то это не помешает стране жить "хорошо и нормально".

Клименко пояснил, что сбои и ошибки при переходе с одной технологии на другую неизбежны и процесс вряд ли будет совершенно безболезненным.

"Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности", — добавил советник президента.

Клименко напомнил, что Россия входит в тройку государств "полного интернет-цикла", который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США. На данный момент в стране работает сегмент сети, созданный специально для чиновников, и "пока все живы".

Регулирование Интернета — путь, по которому идет весь мир, и Россия не исключение, добавил он. Вместе с тем экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского — не наш выбор, подчеркнул Клименко.