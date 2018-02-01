МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Приложение Telegram вновь стало доступным для пользователей интернет-магазина App Store, сообщил в своем Twitter основатель Telegram Павел Дуров.

"Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2.00 мск)", — пишет Дуров.

Ранее в четверг пользователи в России и мире сообщали о том, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания. Дуров объяснил исчезновение приложения из App Store тем, что Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram. Как сообщал Дуров, после обеспечения защиты от нежелательного контента Telegram вернется в App Store.