В Минкомсвязи считают, что говорить о телевещании в формате 4К пока рано

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Говорить о развитии телевещания в формате 4К (сверхвысокой четкости) в России в настоящее время преждевременно, потому что до сих пор ни один крупный федеральный канал не перешел на эфирное вещание HD (высокой четкости) по экономическим причинам, заявил во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Мы уже 3-4 года нашим ведущим телевизионным каналам предлагаем провести HD-трансляцию в крупных городах-миллионниках, РТРС даже частоты нашла. У нас на сегодняшний день ни один канал из крупных федеральных в HD-вещание не перешел в силу экономических причин, поэтому о 4К вообще говорить преждевременно, у нас денег сегодня на HD нет", — сказал Волин, выступая на заседании круглого стола в рамках международного форума CSTB.Telecom and Media.

По его словам, в настоящее время в РФ в формате HD вещают два эфирных канала — это Первый Крымский и "Крым 24".