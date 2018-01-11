Павел Дуров попросил не называть Telegram "российским проектом"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров попросил не называть мессенджер "российским проектом".

Бизнесмен заявил, что не понимает, почему некоторые СМИ используют такую формулировку.

Not sure why some media would refer to @telegram as "Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country. — Pavel Durov (@durov) 11 января 2018 г.

"В этой стране у нас нет ни разработчиков, ни серверов, юридических лиц или банковских счетов", — написал Дуров на своей странице в Twitter.

Мессенджер Telegram был представлен в 2013 году. В приложении зарегистрировано более 170 миллионов пользователей. В 2014 году Павел Дуров уехал из России, объяснив решение "невозможностью вести бизнес".

Летом прошлого года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору свдеения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". После публичной дискуссии разработчики все же предоставили необходимую информацию — регистрационные данные компании. О доступе к переписке пользователей речь не шла.

В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Апелляционная инстанция признала решение законным. По мнению адвоката, наказание вызвано отказом мессенджера предоставить спецслужбам информацию для расшифровки переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге.