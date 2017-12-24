МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Компания HMD Global работает над новой версией одного из самых популярных телефонов с "полноразмерной" клавиатурой Nokia E71. Об этом сообщает портал Gizmochina.
Сообщается, что телефон оснастят камерой с датчиком в три мегапикселя. На рынке будут доступны модели с поддержкой одной или двух SIM-карт. Ожидается, что цена аппарата составит от 150 до 300 долларов США.
Оригинальная модель E71 поступила в продажу в 2008 году. За год с момента выпуска было реализовано более 15 миллионов qwerty-смартфонов.
Официальных комментариев от компании пока не последовало.