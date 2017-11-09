Фонд перспективных исследований приступил к IT-проектам в медицине

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) приступил к работе над IT-проектами в области медицины, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук.

"Количество IT-проектов в медицинской сфере постоянно растет: это, в том числе, приложения для мобильных устройств в сфере телемедицины, проекты, связанные с диагностикой нервных расстройств по речи человека, с восстановлением после инсульта и повреждений головного мозга, и многое другое", – сказал Гарбук.

По его словам, по мере развития таких технологий встают новые вопросы, связанные с отсутствием репрезентативных выборок обработанных данных, необходимых для машинного обучения, с отсутствием нормативной базы и систем сертификации, а также с необходимостью обрабатывать и хранить персональные медицинские данные пациентов.

"Основные направления развития IT-технологий в медицине сегодня — создание самообучающихся алгоритмов распознавания изображений (например, снимков МРТ), алгоритмов для диагностики заболеваний, биомедицинских САПР (системы 3D-моделирования и проектирования, в том числе для задач протезирования), систем поддержки принятия решений, технологий виртуальной и дополненной реальности. Активно развиваются технологии медицинской робототехники", – добавил Гарбук.

Как пояснил эксперт, должным образом обработанные массивы данных пациентов уже позволяют создавать алгоритмы для своевременной диагностики заболеваний, а также для того, чтобы заблаговременного выявлять пациентов из групп риска и вовремя предлагать им ту или иную стратегию лечения.

"Такие информационные системы уже создаются и внедряются, однако на сегодняшний день большинство из них находится на ранних этапах развития, что является одной из причин того, что они не получают массового распространения", – объяснил представитель ФПИ.

По мнению Гарбука, появлению новых проектов в сфере медицинской информатики и развитию соответствующих технологий должно сопутствовать развитие инфраструктуры, в том числе появление нормативной базы и стандартов качества. Кроме того, необходимо использование институтами развития эффективных инструментов для выявления и поддержки междисциплинарных команд разработчиков — например, технологических конкурсов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.