Фонд перспективных исследований приступил к IT-проектам в медицине

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) приступил к работе над IT-проектами в области медицины, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук.
По его словам, по мере развития таких технологий встают новые вопросы, связанные с отсутствием репрезентативных выборок обработанных данных, необходимых для машинного обучения, с отсутствием нормативной базы и систем сертификации, а также с необходимостью обрабатывать и хранить персональные медицинские данные пациентов.
"Основные направления развития IT-технологий в медицине сегодня — создание самообучающихся алгоритмов распознавания изображений (например, снимков МРТ), алгоритмов для диагностики заболеваний, биомедицинских САПР (системы 3D-моделирования и проектирования, в том числе для задач протезирования), систем поддержки принятия решений, технологий виртуальной и дополненной реальности. Активно развиваются технологии медицинской робототехники", – добавил Гарбук.
"Такие информационные системы уже создаются и внедряются, однако на сегодняшний день большинство из них находится на ранних этапах развития, что является одной из причин того, что они не получают массового распространения", – объяснил представитель ФПИ.
По мнению Гарбука, появлению новых проектов в сфере медицинской информатики и развитию соответствующих технологий должно сопутствовать развитие инфраструктуры, в том числе появление нормативной базы и стандартов качества. Кроме того, необходимо использование институтами развития эффективных инструментов для выявления и поддержки междисциплинарных команд разработчиков — например, технологических конкурсов.