Twitter увеличил число символов в сообщениях

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter увеличил вдвое – до 280 – допустимое число знаков в сообщениях.

Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 символами. В сентябре Twitter начал тестировать увеличение числа символов до 280, но нововведение было доступно лишь для небольшой группы пользователей.

Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков, говорится в официальном блоге компании.

Генеральный директор компании Джек Дорси написал в своем аккаунте: "140+140!"

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.