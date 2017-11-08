Twitter увеличил число символов в сообщениях

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter увеличил вдвое – до 280 – допустимое число знаков в сообщениях.
Увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков, говорится в официальном блоге компании.
Генеральный директор компании Джек Дорси написал в своем аккаунте: "140+140!"
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
140+140!— jack (@jack) 7 ноября 2017 г.