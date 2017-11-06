Фальшивый WhatsApp с вирусной рекламой "обманул" более миллиона человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более миллиона пользователей Android по всему миру скачали из официального магазина Google Play фальшивый мессенджер WhatsApp, зараженный вирусной рекламой, сообщает издание Fortune.

Подобную "аферу" удалось провернуть из-за недоработок в сервисе Google. Злоумышленники распространяли рекламный модуль Update WhatsApp Messenger от имени компании-разработчика WhatsApp Inc., но в наименовании девелопера содержался нестандартный символ пробела, который позволил мошенникам "замаскировать" подделку под официальный релиз.

Эта деталь ускользнула от внимания более чем миллиона пользователей, которые приняли вредоносное ПО за популярный мессенджер. После многочисленных жалоб фальшивку удалили из магазина. Уточняется, что помимо распространения вирусной рекламы программа поучала доступ к функции загрузки приложений на мобильное устройство.