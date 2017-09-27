Дуров объяснил сбои в работе Telegram в Азии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сбои в работе Telegram в Сингапуре на прошлой неделе были вызваны неисправностью основного оборудования, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале на сервисе.
Он добавил, что неисправный источник бесперебойного питания заменяется на новый прямо в момент написания его комментария. Он выразил надежду, что работа сервиса после этого восстановится, так как отсутствие питания — это "одна из немногих вещей, которые мы не можем исправить сами".
Мессенджер Telegram был заблокирован властями Китая в 2015 году после его активного использования для переписки во время протестов. "Мы не пытались восстановить работу там, ведя переговоры с китайским правительством… Однако, Telegram все еще доступен через VPN сервисы, и в последнее время все больше пользователей из Китая подключаются к нашему мессенджеру после того, как местный WeChat был скомпрометирован", — добавляет Дуров.
Во вторник иранское агентство ISNA сообщило, что власти Ирана завели уголовное дело в отношении Дурова в связи с тем, что мессенджер в стране популярен среди членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также используется в целях торговли людьми, наркоторговли и для распространения детской порнографии. Дуров, в свою очередь, заявил, что удивлен этим известием. Он отметил, что мессенджер активно блокирует террористов и порнографический контент в Иране.