Дуров объяснил сбои в работе Telegram в Азии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сбои в работе Telegram в Сингапуре на прошлой неделе были вызваны неисправностью основного оборудования, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале на сервисе.

"В работе центра обработки данных в Сингапуре возникли проблемы из-за неполадок в системе аварийного энергоснабжения. Отключение электроэнергии никогда не должно происходить в дата центрах, поэтому в какой-то момент я подумал, что это произошло в результате саботажа. Однако более вероятно, что это "просто" неисправность основного оборудования", — заявил Дуров.

Он добавил, что неисправный источник бесперебойного питания заменяется на новый прямо в момент написания его комментария. Он выразил надежду, что работа сервиса после этого восстановится, так как отсутствие питания — это "одна из немногих вещей, которые мы не можем исправить сами".

Мессенджер Telegram был заблокирован властями Китая в 2015 году после его активного использования для переписки во время протестов. "Мы не пытались восстановить работу там, ведя переговоры с китайским правительством… Однако, Telegram все еще доступен через VPN сервисы, и в последнее время все больше пользователей из Китая подключаются к нашему мессенджеру после того, как местный WeChat был скомпрометирован", — добавляет Дуров.

Дуров также сообщил, что придерживается своей позиции и не собирается выдавать ни российским, ни иранским властям "ключей для дешифрации". При этом, по его словам, количество людей, использующих мессенджер в Иране, достигает 40 миллионов человек. В России этот показатель достигает 10 миллионов человек.

Во вторник иранское агентство ISNA сообщило, что власти Ирана завели уголовное дело в отношении Дурова в связи с тем, что мессенджер в стране популярен среди членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также используется в целях торговли людьми, наркоторговли и для распространения детской порнографии. Дуров, в свою очередь, заявил, что удивлен этим известием. Он отметил, что мессенджер активно блокирует террористов и порнографический контент в Иране.