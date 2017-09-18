В России разработали проект самодвижущегося причала для экранопланов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Проект самодвижущегося причала для экранопланов разработан в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

"Мы замыкаем транспортную цепочку, и замыкаем мы ее самодвижущимися причалами. То есть причальный комплекс представляет собой самодвижущийся причал, который сам может двигаться к экраноплану или наоборот", — рассказал Буковский.

По его словам, такой причал может отойти от берега, а затем вернуться обратно, а экраноплан может продолжить движение, не заходя в порт. Так же зимой: только по снегу или по воде.

"Их можно ставить вдоль рек, как станционные смотрители, там могут жить семьи", — сказал главный конструктор.

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