США
19.0719 июля10:28МСК
USD59.37+0.30
EUR68.40+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Технологии

Российский робот Федор первым в мире научился садиться на шпагат

10:0819.07.2017
(обновлено: 10:11 19.07.2017)
02140
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе научно-производственного объединения Андроидная техника в Магнитогорске. Архивное фотоИспытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе научно-производственного объединения Андроидная техника в Магнитогорске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский человекоподобный робот Федор, созданный в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) для спасательных операций и работы в космосе, стал первым в мире роботом, способным сесть на шпагат, сообщили РИА Новости в фонде.

Человекоподобный робот. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Человекоподобный робот Федор научился стрелять с двух рук
Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, созданный в рамках проекта ФПИ. Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот Федор в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация".

"Робот Федор обладает лучшей в мире кинематикой среди роботов-андроидов: он является единственным в мире антропоморфным роботом, способным сесть и на продольный, и на поперечный шпагаты. Механика других существующих в мире андроидов не обеспечивает такой свободы действия", — отметили в фонде.

Как пояснили в ФПИ, гибкость конструкции робота-спасателя необходима для того, чтобы дать ему возможность преодолевать разнообразные препятствия, например, завалы.

"Кроме того, Федор — единственный в мире андроид, способный смотреть как вертикально вверх, так и строго вниз, опустив голову за счет ее подвижности. Это не причуда разработчиков: высокая подвижность головного модуля позволяет ему смотреть вперед даже тогда, когда робот передвигается "по-пластунски", — рассказали в ФПИ.

Взаимодействие с оператором

Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Робота Федора начали готовить к полету в космос в 2021 году
Еще одно уникальное качество робота Фёдора — система обратной силомоментной или сенсорной связи. Она позволяет создать эффект погружения оператора в те физические обстоятельства, в которых находится робот. Когда речь идет о таком сложном устройстве, как антропоморфный робот с несколькими режимами управления, сенсорная система должна регулировать сложные механические движения, связанные, например, с равновесием и динамикой.

"Управляющий костюм обеспечивает связь оператора с роботом: в прямом направлении человек управляет приводами робота, в обратном — получает информацию о внешних нагрузках на робота. При этом приводы управляющего костюма вступают во взаимодействие с мышцами человека, так что оператор может чувствовать и управлять той силой, которую робот прилагает к выполняемым действиям", — отметили в ФПИ.

Так, от сенсоров робота, которые измеряют скорость, угловое и линейное положение и многие другие данные, информация поступает на управляющий компьютер. Если робот упирается рукой в стену и не может продвинуться далее, то человек через приводы управляющего костюма получает сопротивление, эквивалентное усилию своей руки.

"Если добавить сюда данные, получаемые от "органов зрения" и "органов слуха" робота, то эффект присутствия оператора в месте действия робота будет практически полным. Зарубежных технологий такого уровня проработки на сегодняшний день не существует", — подчеркнули в ФПИ.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Фонд перспективных исследований
Робот Федор показал, как действует пилой, огнетушителем и паяльником

Видимая часть айсберга

Робот-андроид ФЕДОР (FEDOR) Фонда перспективных исследований
© Фото : YouTube
Рогозин представил робота Федора для полетов в космос
Робот Федор, который умеет самостоятельно перемещаться в городе и по пересеченной местности, работать с инструментами и управлять транспортными средствами, представляет собой антропоморфную робототехническую платформу, управление которой может производиться как в автономном режиме, так и в комбинированном, когда часть функций выполняется роботом автоматически, а часть задается оператором, причем не только с классического пульта управления, но и посредством естественных движений и жестов.

"Сам робот Федор — это только видимая часть айсберга. Сложность разработки антропоморфных роботов сегодня обусловлена высокими требованиями к техническим решениям как в области механики, так и в области алгоритмов управления", — рассказал руководитель проекта ФПИ Сергей Хурс.

Так, помимо робототехнической платформы в состав комплекса входит комбинированная система дистанционного управления с так называемым "управляющим костюмом". В основе этой системы лежит математическая модель комбинированного управления, ее особенностью является согласование физических и математических моделей тела человека, "управляющего костюма" и конструкции робота.

"Если отдельные разработки подобного рода и существовали до этого, замкнутой математической модели для антропоморфного робота ранее не было", — подчеркивают в фонде.

В рамках математической модели первое согласование обеспечивает пересчёт показаний сенсоров "управляющего костюма" на модель тела человека, так как его суставы и шарниры механизмов робота не совпадают. Второе согласование устраняет различие конструкций "управляющего костюма" и робота.

"Развитая сенсорная система робота включает силомоментные датчики, информацию от которых необходимо передать на тело оператора в виде внешних нагрузок, давая ему представление о силовом взаимодействии робота с окружающими предметами. В итоге появляется модель с прямыми и обратными сенсорными связями, которая позволяет оператору управлять роботом на основе собственных ощущений", — рассказали в ФПИ.

Экзамен для Федора: испытания человекоподобного робота
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкФёдор или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — антропоморфный робот-спасатель разработан НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе научно-производственного объединения Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Фёдор или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — антропоморфный робот-спасатель разработан НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкВ 2021 году Федора планируется отправить в космос с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя Ангара на корабле Федерация.Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
В 2021 году Федора планируется отправить в космос с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя Ангара на корабле Федерация.
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкРаботы над роботом начались в 2014 году в рамках проекта "Спасатель", тогда его называли "Аватар".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Работы над роботом начались в 2014 году в рамках проекта "Спасатель", тогда его называли "Аватар".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкФедор имеет систему голосового управления, оснащен специальными датчиками.Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе научно-производственного объединения Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Федор имеет систему голосового управления, оснащен специальными датчиками.
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкВ октябре вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал на своей странице в фейсбуке: ""Разорванная в клочья страна" создаёт робота - члена экипажа орбитального корабля".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
В октябре вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал на своей странице в фейсбуке: ""Разорванная в клочья страна" создаёт робота - члена экипажа орбитального корабля".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкПо словам Дмитрия Рогозина, "машина имеет техническое зрение и самостоятельно выбирает оптимальное решение поставленной оператором задачи. В процессе её выполнения оператор машиной не управляет".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
По словам Дмитрия Рогозина, "машина имеет техническое зрение и самостоятельно выбирает оптимальное решение поставленной оператором задачи. В процессе её выполнения оператор машиной не управляет".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанк"При необходимости робот становится аватаром и на расстоянии нескольких тысяч километров может точно копировать действия оператора. Действия или даже мысленные команды", - сообщил Рогозин.Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
"При необходимости робот становится аватаром и на расстоянии нескольких тысяч километров может точно копировать действия оператора. Действия или даже мысленные команды", - сообщил Рогозин.
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкОператор антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".Оператор антропоморфного робота Федор проекта Спасатель во время испытаний в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Оператор антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".
© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель в лаборатории на базе НПО Андроидная техника в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель".
/

Робот-автолюбитель

Робота Федора отличает высокий уровень проработки автономных программ, связанных с управлением транспортным средством. Сегодня робот способен самостоятельно сесть в автомобиль, снять транспортное средство со стояночного тормоза и управлять им через ручную коробку передач, рулевое колесо, педали газа, сцепления и тормоза, а также поворачивать рулевое колесо с перехватом. Все эти действия андроид выполняет автономно, без участия оператора.

При этом видеоканалы стереоскопической системы технического зрения Фёдора могут работать как совместно, так и раздельно. Совместная работа каналов позволяет определять расстояние до объектов, а раздельная — решать не менее двух функциональных задач одновременно. К примеру, это позволяет роботу выполнять действия двумя разными инструментами одновременно: робот получает данные от правого и левого видеоканалов, анализирует информацию о нескольких объектах и об их движении, сопоставляет дальность и производит другие вычислительные операции.

"Механика робота позволяет воспроизвести практически любые движения человеческого тела, а программное обеспечение, включая пополняемые библиотеки, позволяет расширять профессиональные навыки робота. При этом самой трудоемкой задачей является обучение только первого робота: остальные экземпляры будут получать "знания" методом копирования", — заключили в ФПИ.

© РИА Новости / Александр ОвчаровПерейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель" в лаборатории на базе НПО "Андроидная техника" в Магнитогорске
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор" проекта "Спасатель" в лаборатории на базе НПО "Андроидная техника" в Магнитогорске
Комментировать
+
Технологии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена