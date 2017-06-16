Китайские ученые продвинулись в создании "квантового интернета"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Группа китайских ученых при помощи первого в мире спутника квантовой связи "Мо-цзы" смогла разнести так называемые "запутанные фотоны" на рекордное расстояние в 1200 километров, тем самым сделав важный шаг на пути к созданию при помощи квантовых технологий защищенного от хакерских атак интернета, сообщается в публикации исследования в журнале Science.
Ранее максимальное расстояние, на которое удавалось разнести "запутанные" фотоны, составляло несколько сотен километров. Преодолеть это ограничение китайским ученым удалось, переместив исследования в космос, на спутник "Мо-цзы". Оттуда фотоны посылались на наземные станции, находящиеся друг от друга на расстоянии 1200 километров, при этом сохраняя "запутанное" состояние и образуя неразрывные сети.
Так называемые квантовые сети решают обе эти проблемы за счет того, что фундаментальное положение квантовой физики — принцип неопределенности Гейзенберга — не позволяет "третьему лишнему" считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ. Дело в том, что при попытке кого-то постороннего взломать квантовый канал связи, передаваемая информация будет уничтожена.