Китайские ученые продвинулись в создании "квантового интернета"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Группа китайских ученых при помощи первого в мире спутника квантовой связи "Мо-цзы" смогла разнести так называемые "запутанные фотоны" на рекордное расстояние в 1200 километров, тем самым сделав важный шаг на пути к созданию при помощи квантовых технологий защищенного от хакерских атак интернета, сообщается в публикации исследования в журнале Science.

Эксперимент ученых основан на явлении, известном физикам как "квантовая запутанность". При этом явлении квантовые состояния фотонов и других объектов сохраняют зависимость друг от друга, даже если их разнести в пространстве на очень дальние расстояния.

Ранее максимальное расстояние, на которое удавалось разнести "запутанные" фотоны, составляло несколько сотен километров. Преодолеть это ограничение китайским ученым удалось, переместив исследования в космос, на спутник "Мо-цзы". Оттуда фотоны посылались на наземные станции, находящиеся друг от друга на расстоянии 1200 километров, при этом сохраняя "запутанное" состояние и образуя неразрывные сети.

С начала XX века ученые разрабатывают методики шифрования и безопасной передачи информации. Существующие способы обладают двумя ключевыми недостатками — их можно взломать при использовании достаточных вычислительных мощностей (к примеру, квантового компьютера), или же информацию можно извлечь, "подслушав" ее передачу по каналу данных.

Так называемые квантовые сети решают обе эти проблемы за счет того, что фундаментальное положение квантовой физики — принцип неопределенности Гейзенберга — не позволяет "третьему лишнему" считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ. Дело в том, что при попытке кого-то постороннего взломать квантовый канал связи, передаваемая информация будет уничтожена.