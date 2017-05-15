В США суд обязал Uber вернуть Google материалы по беспилотному автомобилю

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Суд в Сан-Франциско обязал компанию Uber Technologies вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., владеющий компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотного автомобиля, сообщает агентство Рейтер.

Ранее компания Waymo, занимающаяся созданием беспилотного автомобиля Alphabet Inc, подала иск в окружной суд Сан-Франциско. Она обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему применяемой в беспилотных автомобилях технологии — лидара (лазерного локатора) — и использовали ее в стартапе Uber — компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

Стартап Otto учредил Энтони Левандовски, сооснователь проекта беспилотных автомобилей Google, в январе 2016 года покинувший компанию после девяти лет работы. Как утверждали в Waymo, за шесть недель до увольнения Левандовски загрузил более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара.

"В конченом итоге доказательства показывают, что Uber наняла Левандовски, хотя знала или должна была знать, что в его распоряжении имеется более 14 тысяч конфиденциальных файлов Waymo, которые могут представлять интеллектуальную собственность", — говорится в решении суда.

Суд постановил, что компания Uber должна к 31 мая вернуть все скаченные материалы и воспрепятствовать их использованию со стороны Левандовски. Кроме того, согласно решению суда, Левандовски должен быть отстранен от работы, связанной с использованием технологии лидар. При этом суд решил, что Uber может продолжить разработку беспилотного автомобиля.

В Waymo отметили, что приветствуют решение суда. Представитель Uber Челси Колер, со своей стороны, заявила, что в компании рады судебному постановлению и тому, что "Uber может продолжить создание и использование всех технологий бесплотного вождения, в том числе разработок, касающихся технологий лидара".