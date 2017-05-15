В США суд обязал Uber вернуть Google материалы по беспилотному автомобилю

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Суд в Сан-Франциско обязал компанию Uber Technologies вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., владеющий компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотного автомобиля, сообщает агентство Рейтер.
Стартап Otto учредил Энтони Левандовски, сооснователь проекта беспилотных автомобилей Google, в январе 2016 года покинувший компанию после девяти лет работы. Как утверждали в Waymo, за шесть недель до увольнения Левандовски загрузил более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара.
"В конченом итоге доказательства показывают, что Uber наняла Левандовски, хотя знала или должна была знать, что в его распоряжении имеется более 14 тысяч конфиденциальных файлов Waymo, которые могут представлять интеллектуальную собственность", — говорится в решении суда.
В Waymo отметили, что приветствуют решение суда. Представитель Uber Челси Колер, со своей стороны, заявила, что в компании рады судебному постановлению и тому, что "Uber может продолжить создание и использование всех технологий бесплотного вождения, в том числе разработок, касающихся технологий лидара".