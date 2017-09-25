На нас ехали танки и БМП – российские военные рассказали о бое с террористами

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Российские военные полицейские рассказали, как прорвались из окружения террористов в Сирии.

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* 19 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии, при этом окружив наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Наступление террористов было остановлено, около 850 боевиков уничтожены, российские военные при участии отряда деблокирования и ВКС РФ вышли из окружения. Трое российских военнослужащих были ранены.

*Террористическая организация, запрещенная в России



