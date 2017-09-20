При наступлении боевиков в Сирии ранены трое российских военных

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Взвод военной полиции РФ попал в окружение террористов в районе Идлиба, полицейские несколько часов отражали атаки вместе с бойцами местного племени Муали, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отметив, что их вывел из окружения спецотряд деблокирования при поддержке авиации.
По его словам, в результате нападения бандитов "взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации".
"В данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в сирии генерал-полковником суровикиным, была сформирована группа деблокирования. в ее состав вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из северного кавказа и сирийского спецназа", — отметил он. Отряд деблокирования возглавил заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон герой России генерал- майор Шуляк Виктор Васильевич.
Как отметил начальник Главного оперативного управления ГШ, "в результате кольцо окружения было прорвано и подразделения вооруженных сил российской федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск".
"В ходе операции получили ранения три военнослужащих ССО", — отметил он.
Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам.
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