При наступлении боевиков в Сирии ранены трое российских военных

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Взвод военной полиции РФ попал в окружение террористов в районе Идлиба, полицейские несколько часов отражали атаки вместе с бойцами местного племени Муали, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отметив, что их вывел из окружения спецотряд деблокирования при поддержке авиации.

"Одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе (в зоне деэскалации "Идлиб" — ред.) в качестве сил контроля сил деэскалации", — сказал Рудской.

По его словам, в результате нападения бандитов "взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации".

"В данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в сирии генерал-полковником суровикиным, была сформирована группа деблокирования. в ее состав вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из северного кавказа и сирийского спецназа", — отметил он. Отряд деблокирования возглавил заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон герой России генерал- майор Шуляк Виктор Васильевич.

"По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживалось парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот", — сказал Рудской.

Как отметил начальник Главного оперативного управления ГШ, "в результате кольцо окружения было прорвано и подразделения вооруженных сил российской федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск".

"В ходе операции получили ранения три военнослужащих ССО", — отметил он.

Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам.