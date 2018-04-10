Эрдоган раскритиковал призыв Лаврова отдать Африн под контроль Дамаска

АНКАРА, 10 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего Анкаре передать сирийский Африн под контроль Дамаска.

Как заявил в понедельник Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном.

"Подход Лаврова неправильный. Мы лучше всех знаем, кому передавать Африн. Когда придет время, мы передадим Африн его жителям", — сказал Эрдоган журналистам после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Генштаб ВС (вооруженные силы) Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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