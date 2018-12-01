Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.

"Я хотел бы отметить недавно состоявшийся саммит по Идлибу, который состоялся в Стамбуле, в котором приняли участие четыре заинтересованные страны (Россия, Турция, Франция, ФРГ). И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы", — сказал президент Турции.

"Думаю, что будет правильным провести еще один саммит", — отметил Эрдоган. Он также предложил обсудить его возможный формат.

Лидеры 20 крупнейших экономик мира приехали на двухдневный саммит в Буэнос-Айресе, это последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.

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