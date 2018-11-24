SANA сообщило об обстреле боевиками Алеппо ракетами с хлором

ДАМАСК, 24 ноя — РИА Новости. Террористы обстреляли жилой район Алеппо снарядами, содержащими хлор, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в руководстве городской полиции.

Отмечается, что обстрелам подвергся район аль-Халидия. По словам собеседника агентства, в результате атаки тридцать мирных жителей пострадали от удушья. Их госпитализировали в больницы.

Гостелеканал, в свою очередь, отмечает, что боевики также обстреляли район аз-Захра и улицу Нил.

Засевшие в пригороде Алеппо террористы регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами. Подобные атаки регулярно приводят к жертвам как среди военных, так и мирных жителей.

Хлор у боевиков

В октябре Минобороны России обвинило западные государства в безответственных действиях, приведших к попаданию отравляющих веществ в руки террористов. В ведомстве отмечали, что подобная такая ситуация имеет непредсказуемые последствия.

Российская сторона также призвала западных партнеров прекратить провокации против сирийских властей с использованием подконтрольных банд.

Кроме того, Минобороны России также неоднократно сообщало о перевозке боевиками хлора в различные сирийские районы.

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