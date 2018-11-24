В Латакии к февралю 2019 года откроют школу на 360 учеников

ДАМАСК, 24 ноя — РИА Новости. Школа на 360 человек будет открыта в сирийском населенном пункте Эль-Фахура в Латакии к февралю 2019 года, сообщил журналистам инженер Рами аль-Кузи, курирующий строительство.

"Школу оснастят всем необходимым — мебелью, пособиями, компьютерами. В ней будет 12 классов, каждый из которых рассчитан на 30 учеников… Объект планируем сдать через три месяца", — отметил он.

По словам местных властей, в Эль-Фахуре проживает около 30 тысяч человек. Единственная школа, расположенная в населенном пункте, уже не может вместить всех детей, которые приезжают сюда на уроки со всех окрестных деревень.

"В каждом классе по 45-48 детей, в таких условиях очень тяжело учиться. Когда откроют новую школу, то в старом здании останутся только начальные классы, а дети с шестого по девятый класс перейдут в новое здание", — отметил представитель школы Манхаль Мая.

Школу начали возводить пять месяцев назад. По словам строителей, каркас, стены и перекрытия завершены, остались только отделочные работы. На первом этаже здания будут открыты классы арабского, русского, английского языков. На втором этаже — кабинеты психологии, литературы, математики.