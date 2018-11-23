Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Астане

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Делегация сирийской вооруженной оппозиции ожидается на намеченных в конце ноября в Астане консультациях по мирному урегулированию, подтвердил в пятницу РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Состав участников ожидается традиционным: это страны-гаранты, Россия, Турция, Иран, наблюдатели ООН и Иордания, сирийское правительство и сирийская вооруженная оппозиция", — заявил Абдрахманов.
Ранее руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что сирийская оппозиция с большой долей вероятности примет участие в переговорах в Астане, запланированных на конец ноября.
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