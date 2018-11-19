На встрече в Астане обсудят Идлиб, тему беженцев, восстановление Сирии

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. На встрече по Сирии в Астане, которая пройдет 28-29 ноября, обсудят ситуацию в провинции Идлиб, возвращение беженцев, восстановление страны, сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
По его словам, стороны "намерены обсудить вопросы, связанные с созданием условий для возвращения беженцев и постконфликтного восстановления в Сирии". "Прежде всего, как вы понимаете, речь идёт о социально-экономическом развитии страны и о мерах, которые необходимо принять в гуманитарной сфере", — сказал Абдрахманов.
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