При ударе коалиции по востоку Сирии погибли два ребенка и две женщины

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Возглавляемая США коалиция продолжает удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, погибли еще 4 мирных жителя, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Авиация "Международной коалиции" продолжает нападение на город Хаджин в восточной провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли четыре мирных жителя", — пишет агентство со ссылкой на местные источники. Жертвами стали два ребенка и две женщины, сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с новым авиаударом международной коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 26 человек. Коалиция же заявила, что расследует сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаудара ее ВВС.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства", причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.