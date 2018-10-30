Эрдоган анонсировал "масштабную операцию" против сирийских курдов

Колонна турецкой военной техники двигается по направлению к сирийской границе

Колонна турецкой военной техники двигается по направлению к сирийской границе

АНКАРА, 30 окт — РИА Новости, Алёна Палажченко. В ближайшее время Турция начнет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом, очистим холм за холмом", — отметил он, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган подчеркнул, что подготовка к операции уже закончена.

Анкара считает YPG (силы самообороны курдов), контролирующие при поддержке США территории Сирии к востоку от реки Евфрат, террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).

В январе Анкара начала операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, в марте город перешел под контроль турецкой армии.

Как заявлял Эрдоган, Турция намерена создать к востоку от Евфрата зону безопасности. Он подчеркивал, что Анкара продолжит антитеррористические операции в приграничных регионах Сирии и Ирака.

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