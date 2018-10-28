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Война в Сирии
Война в Сирии

В Стамбуле прошел саммит лидеров России, Турции, Франции и ФРГ

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Саммит по Сирии в Стамбуле (70)
(обновлено: 02:44 28.10.2018)
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© Фото : T.C. CumhurbaşkanlığıЧетырёхсторонняя встреча по Сирии, Турция. 27 октября 2018Четырёхсторонняя встреча по Сирии, Турция. 27 октября 2018
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı

СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости. Подтверждение эффективности действий по Идлибу стало главным итогом стамбульского саммита с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Помимо этого, лидеры призвали к активизации работы по созданию конституционного комитета Сирии: он должен быть сформирован до конца года.

Пресс-конференция по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Cem Oksuz/Pool
Путин: Россия оставляет за собой право помочь Дамаску в случае провокаций

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

Саммит, в работе которого также принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, продлился почти 3 часа. По итогам было принято совместное заявление.

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. 27 октября 2018
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Эрдоган открыл саммит по Сирии
До начала консультаций лидеры провели переговоры в двустороннем формате. Так, Путин встретился с Меркель и Эрдоганом. С французским коллегой российский президент пообщался по телефону до прибытия на саммит, а также переговорил с ним после встречи, обсудив, в том числе, подготовку к российско-американским контактам на высшем уровне в ноябре.

Астана стала образцом

С первыми оценками итогов встречи на правах хозяина саммита выступил турецкий лидер. Эрдоган заявил, что встреча ФРГ, Франции, Германии, Франции имела целью обеспечить прекращение огня в Сирии и обсудить политическое урегулирование, по его словам, она должна придать импульс для окончания сирийской трагедии.

"Нашей целью было обеспечить прекращение огня, а также у нас была возможность обсудить политическое урегулирование. Кризис в Сирии стал международной проблемой. Астана стала образцом для нас, здесь мы продолжили свои усилия и подтвердили наше мнение о том, что военным путем нельзя решить сирийскую проблему. Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии. Думаю, что мы дали на этом саммите конкретный импульс для этого. Призываю другие страны поддержать эти усилия", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Murad Sezer
Песков рассказал, что подарил Путин коллегам на саммите в Стамбуле
По его словам, главы Турции, РФ, ФРГ и Франции в ходе встречи призвали стороны конфликта в САР сформировать конституционную комиссию до конца года. При этом Путин отметил, что для того, чтобы эта работа шла успешно, "она должна идти спокойно, в уважительном режиме к законному правительству Сирийской Арабской Республики".

Подводя итоги встречи, Эрдоган подчеркнул: встреча в Стамбуле с участием Франции и Германии показала, что можно усовершенствовать работу в астанинском формате (Турция-Россия-Иран), однако эти форматы не подменяют друг друга.

Примечательно в этой связи, что турецкий лидер пообещал проинформировать об итогах консультаций и партнеров в Тегеране. "Мы проинформируем Иран и будем продолжать с ним сотрудничать по решению сирийского кризиса", — подчеркнул он. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что об итогах саммита будет проинформирован и официальный Дамаск.

Эффективность соглашения по Идлибу подтверждена

Главным итогом саммита, по словам российского и турецкого лидеров, стало то, что он подтвердил российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу.

Четырёхсторонняя встреча по Сирии, Турция. 27 октября 2018
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Путин заявил, что Россия готова помочь Дамаску в случае провокаций в Идлибе
"По Идлибу мы подтвердили наши договоренности, которые позволят предотвратить гуманитарный кризис", — резюмировал президент Турции. Он добавил, что Анкара и Москва солидарно выполняют свою работу по Сирии.

В этой связи Макрон отметил, что договоренности Москвы и Анкары по сирийскому Идлибу могут привести к прочному перемирию. При этом он подчеркнул, что "военное наступление режима (Дамаска) и его сторонников повлечет недопустимые последствия в вопросах безопасности и гуманитарной ситуации". Меркель отметила, что лидеры четырех стран договорились сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе.

"Есть обязательство сделать все, чтобы дальнейшие гуманитарные катастрофы не происходили. Хорошей новостью стало, что Турция и Россия 17 сентября смогли согласовать работу над перемирием в Идлибе. Мы сегодня взяли на себя обязательства сделать все, чтобы оно переросло в стойкое и долгосрочное перемирие", — сказала Меркель.

Говоря о функционировании зоны деэскалации в Идлибе, Путин отметил: он и его турецкий коллега подтвердили на встрече временный характер ее действия. "Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжелого вооружения и военных формирований", — добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия — по приглашению законного правительства Сирии — оставляет за собой право помочь Дамаску в ликвидации террористической угрозы из Идлиба. В том числе, в случае, если террористы продолжат провокации, сказал российский лидер и напомнил, что именно из Идлибской зоны деэскалации был недавно произведен артиллерийский обстрел в направлении Алеппо.

© REUTERS / Cem Oksuz/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Cem Oksuz/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита по Сирии. 27 октября 2018

Персоналии не обсуждали

Одним из традиционных вопросов, который звучал практически на всех пресс-конференциях по итогам международных саммитов по Сирии, стала тема нынешнего руководства страны — президента Башара Асада. Путин, отвечая на него, заявил: принципиальная позиция РФ — свою судьбу и то, кто возглавит Сирию, должен решать сирийский народ.

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Путин рассказал о 50 сбитых беспилотниках у базы Хмеймим в Сирии
"Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали. Это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути", — сказал президент РФ.

Эрдоган подчеркнул что, хотя в Анкаре и считают Асада ответственным за развязывание конфликта, но решать будущее руководства страны должен исключительно сирийский народ. "Воля не зависит от личностей. Воля, которая будет определять будущее Асада — это воля народа Сирии. Весь народ, который представлен сейчас вне сирийской территории и внутри Сирии, они вместе определят это будущее", — сказал он.

Макрон отметил при этом, что, хотя необходимо уважать суверенное правительство Сирии, это должно сочетаться "вместе с давлением международного сообщества".

"Поскольку мы решили уважать суверенитет всех сирийцев, мы должны увидеть, что они больше полностью не представлены нынешним правительством, потому что несколько миллионов сирийцев покинули страну, они сегодня в Турции, Иордании, Ливане, Германии, Франции и во многих других странах. Поэтому мы должны создать конституционные рамки, которые позволят всем сирийцам проголосовать и решить свое будущее. Это и есть настоящий суверенитет", — отметил Макрон.

Расширение формата

По итогам саммита было заявлено, что его участники не исключают расширения данного формата. "Что касается встречи, то мы об этом в этом формате пока не договаривались, но все возможно. Я считаю, что расширение возможностей, количества участников, принимающих участие в процессе урегулирования, оно идет на пользу", — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности присоединения других сторон, в том числе США.

Пресс-конференция по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© AFP 2018 / Ozan Kose
Саммит по Сирии в Стамбуле прошел в деловой атмосфере, заявил Путин
Он напомнил, что изначально встреча в стамбульском формате была предложена главой Франции Макроном, а президент Турции Эрдоган его поддержал и выступил инициатором. "Я считаю, что она пошла на пользу", — сказал российский лидер.

Турецкий президент, в свою очередь, отметил, что вопрос расширения формата "зависит от нашего общего решения". "Но, несомненно, это можно сделать", — добавил Эрдоган.

Вопрос о деле Хашукджи

На пресс-конференции по итогам саммита, который прошел в Турции, был задан и вопрос о ходе расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Саудовский журналист работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

Эрдоган отметил, что обсудил эту тему с коллегами в ходе саммита. Он напомнил, что Анкара хочет судить обвиняемых в убийстве журналиста в Турции.

"Прежде всего, есть 18 арестованных, которые приехали в нашу страну. Кто их сюда отправил? Этот ответ должны дать власти Саудовской Аравии. Они сказали, что есть сообщник, которому якобы передали тело. Тогда, кто он? Тот, кто сделал это заявление, должен объяснить, кто этот сообщник. Мы передали Садовской Аравии официальное предложение передать нам этих 18 человек. Если они не могут расследовать это дело сами, это сделаем мы", — добавил он.

Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic
В Стамбуле полиция проверила канализацию у саудовского консульства
По словам турецкого президента, в воскресенье ожидается визит генерального прокурора Саудовской Аравии с делегацией в Турцию. "Завтра должен приехать их генпрокурор, и наш генпрокурор проведет встречу с саудовской делегацией. Мы придаем больше значение этим переговорам", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что турецкая полиция, прокуратура и разведка "работают усиленно, работа не закончена и продолжается".

В свою очередь, Меркель отметила, что в ходе встречи стороны договорились о дальнейшем обмене информацией. Она отметила, что новое немецкое правительство ограничило экспорт вооружений в Саудовскую Аравию в связи с войной в Йемене, "и в связи с этим еще не завершенным расследованием могу сказать, что поставок вооружений в Саудовскую Аравию нет".

Канцлер ФРГ также подтвердила, что в зависимости от итогов ведущегося сейчас расследования ЕС может принять коллективное решение об отказе продавать оружие Саудовской Аравии.

"Мы договорились о том, что мы получим больше информации от следствия, узнаем… о взаимосвязях, и мы будем стремиться к единому европейскому решению или реакции всех государств", — сказала Меркель.

Аналогичную позицию высказал и Макрон, подчеркнув, что "нужно продвигаться до конца расследования, чтобы установить природу этих событий".

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