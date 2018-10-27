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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия оставляет за собой право ликвидировать террористов в Идлибе

(обновлено: 21:34 27.10.2018)
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© REUTERS / Cem Oksuz/Pool Пресс-конференция по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018Пресс-конференция по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Cem Oksuz/Pool

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия оставляет за собой право помочь сирийским военным в ликвидации террористов в провинции Идлиб, если боевики будут продолжать провокации, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Murad Sezer
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Несмотря на то что уровень насилия в Сирии значительно снизился, важной задачей остается ликвидация скопившихся там радикальных элементов, указал глава государства. Москва рассчитывает, что Турция как можно скорее обеспечит отвод оппозиции из демилитаризованной зоны в Идлибе, подчеркнул Путин.

"В случае если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы", — заявил российский лидер.

Он добавил, что Турция делает все возможное для отвода оппозиции из зоны деэскалации. 

"Исходим из того, что создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации в Идлибе, является временной мерой", — отметил глава государства по итогам четырехсторонних переговоров по сирийскому урегулированию.

Четырёхсторонняя встреча по Сирии, Турция. 27 октября 2018
© Фото : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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По словам российского лидера, все участники встречи согласны в главном: добиться долгосрочного мира в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами. При этом он указал на то, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны.

Путин также предложил коллегам поддержать российскую инициативу по проведению международной конференции, посвященной проблеме сирийских беженцев. 

"Мы понимаем, что с этим связано, понимаем проблемы, но если мы не будем работать совместно, то результата не добьемся", — заявил он.

Как рассказал президент России, стороны пришли к тому, чтобы расширить само понятие "гуманитарная помощь" и "иметь в виду при этом поставку медицинского оборудования, лекарств, восстановление инфраструктуры, водоснабжения".

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве. Этот орган должен будет рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. Кроме того, будут учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога. 

Комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением, отметил глава государства. В противном случае эта структура не сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит народ, заключил Путин.

Сирии нужна помощь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Евросоюз должен выполнить свои финансовые обязательства по оказанию помощи сирийским беженцам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Сумма в 33 миллиарда долларов, истраченных на сирийских беженцев, показывает нашу решимость помогать им, у нас находится три миллиона беженцев", — сказал турецкий лидер журналистам по итогам саммита. Он призвал страны Европы увеличить финансовую помощь Сирии.

Эрдоган также заявил, что судьбу президента Башара Асада и самой страны должен решать народ.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не потерпит присутствия террористов в Сирии около своих границ. Он пообещал продолжить борьбу с боевиками.

"Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии. Думаю, что мы дали на этом саммите конкретный импульс для этого. Призываю другие страны поддержать эти усилия", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита.

Политический строй — дело народа

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
© REUTERS / Murad Sezer
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Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, политический строй в Сирии — дело сирийского народа, но надо помочь создать условия для голосования.

"Надо уважать правительство, которое суверенно, но вместе с давлением международного сообщества, и я настаиваю на этом", — отметил глава государства.

Он добавил, что в Сочи договорились выделить в конституционном комитете место для международного сообщества.

"Поскольку мы решили уважать суверенитет всех сирийцев, мы должны увидеть, что они больше полностью не представлены нынешним правительством, потому что несколько миллионов сирийцев покинули страну, они сегодня в Турции, Иордании, Ливане, Германии, Франции и во многих других странах. Поэтому мы должны создать конституционные рамки, которые позволят всем сирийцам проголосовать и решить свое будущее. Это и есть настоящий суверенитет", — подчеркнул Макрон.

Он также заявил о неприемлемости военной операции в Идлибе, отметив, что ее проведение может спровоцировать новую волну беженцев.

В то же время президент Франции напомнил, что общим приоритетом в Сирии является борьба с террористами. Он отметил, что "война идет против боевиков, "которые нападают на наши страны и приводят к смертоносным терактам".

"Наша воля заключается в том, чтобы продолжать борьбу с терроризмом, зная, что все проводимые операции полностью соответствуют гуманитарному праву", — заявил Макрон.

Долгосрочное перемирие

Лидеры Германии, Франции, России и Турции обязались сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе, сообщила канцлер Ангела Меркель.

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото
© Фото : SANA
Более 1,2 тысячи сирийцев вернулись на родину за последние сутки

"Есть обязательство сделать все, чтобы дальнейшие гуманитарные катастрофы не происходили. Хорошей новостью стало, что Турция и Россия 17 сентября смогли согласовать работу над перемирием в Идлибе. Мы сегодня взяли на себя обязательства сделать все, чтобы оно переросло в стойкое и долгосрочное перемирие", — сказала она.

Окончательное решение сирийского кризиса может быть только политическим под эгидой ООН, подчеркнула канцлер Германии.

"То, что нам удалось согласовать общее коммюнике по важным вопросам, демонстрирует, что есть общая воля решать проблемы", — добавила она.

В Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по урегулированию сирийского конфликта. Саммит стал первой встречей по Сирии, проведенной в таком формате.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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