Эрдоган открыл саммит по Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что четырехсторонний саммит по сирийскому урегулированию в Стамбуле оправдает надежды всего мира на разрешение сирийского кризиса.
Встреча с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и турецкого лидера проходит в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас это один из рабочих офисов президента Турции.
Это первый саммит по Сирии в таком формате. Его планировали еще в начале сентября, но тогда график лидеров не позволил провести встречу. Ожидается, что основными темами переговоров станут ситуация в сирийской провинции Идлиб, продолжение политического процесса, а также послевоенное восстановление в Сирии.
На саммите ожидается выступление спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который объявил об уходе с поста в конце ноября. Он планирует рассказать лидерам Франции, Германии, России и Турции о своих усилиях по сирийскому вопросу и напомнить, что катастрофы в Идлибе удалось избежать. На де Мистуру возлагалась миссия по формированию конституционного комитета, который должен рассмотреть возможное реформирование основного закона Сирии, однако пока этого сделать ему не удалось.
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