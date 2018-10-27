Эрдоган открыл саммит по Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что четырехсторонний саммит по сирийскому урегулированию в Стамбуле оправдает надежды всего мира на разрешение сирийского кризиса.

"Взгляды всего мира направлены на эту встречу. Надеюсь, что эти надежды будут оправданы", — сказал он, открывая саммит.

Встреча с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и турецкого лидера проходит в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас это один из рабочих офисов президента Турции.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Его планировали еще в начале сентября, но тогда график лидеров не позволил провести встречу. Ожидается, что основными темами переговоров станут ситуация в сирийской провинции Идлиб, продолжение политического процесса, а также послевоенное восстановление в Сирии.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Прежде всего сторонам предстоит провести "сверку часов" по сирийскому урегулированию, отметил он.

На саммите ожидается выступление спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который объявил об уходе с поста в конце ноября. Он планирует рассказать лидерам Франции, Германии, России и Турции о своих усилиях по сирийскому вопросу и напомнить, что катастрофы в Идлибе удалось избежать. На де Мистуру возлагалась миссия по формированию конституционного комитета, который должен рассмотреть возможное реформирование основного закона Сирии, однако пока этого сделать ему не удалось.

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