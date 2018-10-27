Пресс-конференция после саммита по Сирии в Стамбуле. Прямая трансляция

В Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры лидеров России, Турции, Франции и Германии по урегулированию сирийского конфликта.
Стороны обсудили активизацию политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.
Перед началом саммита Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Саммит стал первой встречей по Сирии, проведенной в таком формате. Изначально он планировался на сентябрь, но был перенесен из-за графика лидеров.
Встреча прошла в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, которая некогда принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используется как один из рабочих офисов президента Турции.