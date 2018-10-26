Немецкий дипломат назвал условия предоставления Западом помощи Сирии

БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Никто не может всерьез ожидать от Запада помощи в восстановлении Сирии при президенте Башаре Асаде, заявил РИА Новости председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.

Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы Сирии должен решать только сирийский народ. При этом ранее страны Запада, в том числе США, настаивали на уходе Асада в отставку, называя это главным условием для сирийского урегулирования.

"Никто не может всерьез ожидать, что мы будем теперь поддерживать восстановление Сирии при Асаде, после того, как в течение долгих лет мы говорили, что Асад является массовым убийцей и что он убил значительную часть своего населения. Это будет заявление о политическом и моральном банкротстве", — сказал Ишингер.

Дипломат добавил, что о сотрудничестве в Сирии "можно говорить только тогда, когда у нас будет полноценный политический план, включающий соглашение между Россией и западными странами об уходе Башара Асада".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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