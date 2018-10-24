Из зоны деэскалации в Идлибе вывели основную часть тяжелого вооружения

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Основная часть тяжелого вооружения выведена из демилитаризированной зоны в сирийском Идлибе, число нарушений прекращения огня сократилось на 90%, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.
При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.
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