Из зоны деэскалации в Идлибе вывели основную часть тяжелого вооружения

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Основная часть тяжелого вооружения выведена из демилитаризированной зоны в сирийском Идлибе, число нарушений прекращения огня сократилось на 90%, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Основная часть тяжелого вооружения выведена из зоны в Идлибе, предусмотренной сочинским соглашением, это коридор в 15-20 километров. Нарушения прекращения огня сократились почти на 90%", — сказал Акар в интервью агентству Anadolu

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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