Правительство Японии устанавливает личность освобожденного в САР журналиста

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии устанавливает личность освобожденного в Сирии журналиста — предположительно, Джюмпэя Ясуда, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"После получения информации о Ясуде на сердце полегчало. Как можно быстрее мы стараемся установить точно личность (освобожденного – ред.). С момента возникновения этой ситуации правительство прилагало усилия в различных направлениях. Многие страны, Катар, Турция проявили солидарность с нами. Прежде всего, я хочу поблагодарить Катар и Турцию за сотрудничество", — сказал премьер-министр.

Военный журналист Джюмпэй Ясуда был захвачен в Сирии вооруженной группировкой три года назад. После этого несколько раз в сети появлялось его видео с просьбой о помощи. Ночью поступило сообщение, что велика вероятность, что он освобожден и находится в Турции.

На пресс-конференции в среду утром генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что точно личность освобожденного станет известна после 15 часов (9.00 мск).

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