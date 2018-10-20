МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу подвел итоги военной операции России в Сирии. За три года полностью разгромлены бандформирования террористической группировки "Исламское государство*, отметил он, выступая на пятом Совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

Всего за это время уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, и более 95% территории Сирии, разблокированы основные коммуникации. Сейчас правительственные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90 процентов населения страны, заявил Шойгу.

По его словам, ВКС за время боевых действий выполнили более 40 тысяч вылетов, из которых свыше 21 тысячи — в ночное время. В результате поражено порядка 122 тысяч объектов и ликвидирована большая часть террористов.

"В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", — добавил министр.

Возвращение к мирной жизни

Российские саперы разминировали 6,5 тысячи гектаров, полторы тысячи километров дорог и 19 тысяч зданий и сооружений, продолжил министр. По его оценке, уже созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства.

"Но для реализации этой цели необходимы усилия не только России, но и других членов мирового сообщества", — подчеркнул глава Минобороны.

В Сирии активно восстанавливается мирная жизнь, отметил Шойгу. "В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населенных пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", — рассказал он.

По его словам, особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем и возвращению беженцев. Созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании, и с 18 июля их пересекли около 17 тысяч человек. А всего с начала российской операции в Сирию возвратились более 245 тысяч вынужденных переселенцев и еще около двух миллионов выразили желание вернуться.

Борьба с терроризмом

На днях о ситуации в Сирии говорил и президент России Владимир Путин во время выступления на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Глава государства напомнил, что операция в Сирии началась из-за терроризма, который представляет большую угрозу как для России, так и для ее соседей. В результате боевикам был нанесен колоссальный ущерб.

"Большое количество уничтожено, некоторые из них отказались от дальнейшей деятельности подобного рода, просто сложили оружие, разуверились в тех принципах, которые они считали правильными", — сказал Путин.

Не менее важным он считает и то, что удалось сохранить сирийскую государственность, стабилизировать ситуацию в регионе и предотвратить худшее развитие событий.

"Худшим развитием событием для нас было бы — полная сомализация этой территории, полная деградация государственности и инфильтрация с этой территории значительной части боевиков на территорию России и сопредельных с нами государств, с которыми у нас нет таможенных препятствий и, по сути дела, безвизовый режим", — сказал Путин.

Это стало бы очень серьезной опасностью, отметил президент, подчеркнув, что "мы своими действиями в значительной степени эту опасность предотвратили".

Захват заложников

При этом Путин отметил, что в Сирии еще много проблем. В пример он привел ситуацию на левом берегу Евфрата.

"Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они опираются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно недоработали, там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ*", — сказал он.

В последнее время, отметил президент, террористы начали расширять зону своего присутствия там и захватили в заложники 130 семей — это почти 700 человек.

"Наверное, мало кто знает из сидящих здесь, в зале, — они выдвинули ультиматумы, требования определенные и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по десять человек. Позавчера расстреляли десять человек, казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Надо с этим что-то делать, что же там коллеги наши отмалчиваются", — продолжил президент.

По его словам, в заложниках находятся несколько граждан США и стран Европы.

В Пентагоне в ответ заявили, что считают эти сведения неточными и США неизвестно о захваченных заложниках и американцах среди них.

О будущем Сирии

После победы над терроризмом все иностранные войска должны уйти с территории Сирии, считает Путин.

По его словам, вопрос о выводе иранских сил должен решаться в диалоге между Тегераном, Дамаском и Вашингтоном. Россия, со своей стороны, готова стать участником этой дискуссии.

"Это все-таки не совсем наша проблема — уговаривать Иран уйти с территории Сирии. Сирия и Иран — суверенные государства, они должны выстраивать отношения между собой. Да, мы имеем серьезные, глубокие отношения и с Ираном, и с Сирией. Больше того, мы в ходе дискуссий, диалога с иранскими партнерами некоторые вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от израильских границ, от Голанских высот", — заявил Путин.

Однако те, кто хочет, чтобы иранские войска ушли из Сирии, должны предоставить Дамаску гарантии невмешательства в его дела, заключил российский лидер.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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