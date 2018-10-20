В Малайзии заявили, что поддерживают борьбу России с терроризмом в Сирии

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

СИНГАПУР, 20 окт — РИА Новости. Малайзия поддерживает борьбу России с терроризмом в Сирии, заявил министр обороны этой страны Мохамад Сабу в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Сингапуре в субботу.

"Мы поддерживаем усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии, ту работу, которую ведет ваша страна по восстановлению Сирийской Арабской Республики", — сказал Сабу.

Министр обороны Японии Такэси Ивая на переговорах с Шойгу выразил уверенность, что следующая встреча с российскими коллегами в формате "два плюс два" пройдет в Стране Восходящего Солнца.

"Убежден, что те теплые отношения, которые сформировались у Вас с предыдущим министром обороны Японии, мы сможем сохранить и приумножить. С нетерпением буду ждать нашей встречи", — сказал Ивая.

В ходе встречи с министром национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду Шойгу обсудил вопросы безопасности в Юго-восточном регионе и, в частности, на Корейском полуострове.