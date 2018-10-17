В МИД прокомментировали возможные санкции США за восстановление Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал проявлением ущербного курса Вашингтона возможное расширение санкций США против стран, участвующих в восстановлении Сирии.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении САР. По данным телеканала, стратегия не подразумевает прямых столкновений с подконтрольными Тегерану отрядами, так как американские военные в Сирии могут атаковать иранские силы только в случае самообороны. Вместо этого в плане делается упор на "политические и дипломатические усилия по вытеснению вооруженных сил Ирана из Сирии" путем оказания финансового давления.

По словам трех человек, знакомых с планом, США будут финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранский и российский контингент, а также "введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии".

"Мы видели эти сообщения. Вообще-то комментировать анонимные источники не принято, но в данном случае можно сказать, что подтверждается взятый Вашингтоном курс на отрицание необходимости участвовать в восстановлении нормальной жизни в Сирии, в создании условий для возвращения беженцев, в экономическом восстановлении, инфраструктурном аспекте этого дела и по всем другим моментам, связанным с нормализацией обстановки. Это индикатор того, о чем мы всегда говорили: что весь словесный камуфляж насчет заботы о светлом будущем Сирии — не более, чем отговорки", — сказал Рябков РИА Новости.

По его словам, суть американской политики остается прежней: максимально затруднить работу законного правительства Сирии и помешать тем странам, которые не на словах, а на деле борются в Сирии с террористической угрозой. "Помешать странам-гарантам двигать вперед процессы, начатые в Астане и Сочи. Антагонистический однобокий, ущербный курс США проявляется и в этом аспекте тоже", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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