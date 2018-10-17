СМИ сообщили о возможных санкциях США за участие в восстановлении Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, стратегия не подразумевает прямых столкновений с подконтрольными Тегерану отрядами, так как американские военные в Сирии могут атаковать иранские силы только в случае самообороны. Вместо этого в плане делается упор на "политические и дипломатические усилия по вытеснению вооруженных сил Ирана из Сирии" путем оказания финансового давления.

По словам трех человек, знакомых с планом, США будут финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранский и российский контингент. "США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения Басидж в составе Корпуса стражей исламской революции, в том числе за предполагаемое использование детей в качестве солдат в Сирии.

США добиваются ухода иранских сил с территории Сирии как условия для оказания помощи в восстановлении страны, заявляя, что присутствие иранских военных в Сирии делает маловероятным политическое урегулирование в стране и затрудняет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффр, однако заявил, что США не будут заставлять Иран уйти из Сирии силой, и речь идет о политическом давлении.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.