СМИ сообщили о возможных санкциях США за участие в восстановлении Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.
По словам трех человек, знакомых с планом, США будут финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранский и российский контингент. "США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения Басидж в составе Корпуса стражей исламской революции, в том числе за предполагаемое использование детей в качестве солдат в Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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