РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

SANA: коалиция США применила белый фосфор при ударе по Сирии

(обновлено: 16:02 13.10.2018)
6739328
© AFP 2018 / Delil SouleimanАмериканские военные в Сирии. Архивное фотоАмериканские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США применила запрещенное оружие с белым фосфором в ходе налета авиации на город Хаджин. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

Здание, разрушенное в результате авиаударов коалиции. Архивное фото
© Sputnik / Mohammad Maarouf
Коалицию во главе с США обвинили в применении белого фосфора в Сирии‍

Бомбардировке подверглись несколько районов населенного пункта. Он расположен в 110 километрах от Дейр-эз-Зора.

По информации телеканала Ikhbariya, один из ударов пришелся по пекарне ас-Суса. В результате атаки несколько мирных жителей погибли, есть пострадавшие. Их число не уточняется.

Американская коалиция не в первый раз использует запрещенные боеприпасы в Сирии. В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что два американских самолета F-15 нанесли удары по Хаджину фосфорными снарядами. Нападение привело к сильным пожарам.

Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В Дейр-эз-Зор из-за удара коалиции погибли несколько человек

В Пентагоне тогда утверждали, что у них якобы нет на вооружении боеприпасов с белым фосфором.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения. Их использование запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Применение таких боеприпасов приводит к возникновению пожаров. Кроме того, в огне образуются ядовитые газы, которые являются дополнительным поражающим фактором.

Угроза безопасности

Необходимо требовать разбирательства ударов коалиции запрещенным оружием по Хаджину с привлечением международных организаций, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он подчеркнул, что нужно еще раз проверить достоверность информации о нападении.

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Сирии террористы похитили химоружие и убили активистов "Белых касок"

"В случае ее подтверждения, безусловно, нужно немедленно, когда информация получена, направить соответствующие заявления в ОЗХО, чтобы провели соответствующее служебное расследование, вынести вопрос на Совет Безопасности ООН", — отметил парламентарий.

По словам Швыткина, использование фосфорных бомб является грубым попиранием прав сирийских граждан. Он добавил, что это прецедент для разбирательства на Генеральной ассамблее ООН.

"Потому что это касается угрозы обеспечения стабильности, безопасности в целом в мировом пространстве", — заключил депутат.

Коалиция все отрицает

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская коалиция в любом случае будет отрицать свои проделки на территории Сирии.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
В Москве рассчитывают, что инцидентов с военными США в Сирии не случится

"Неоднократно такое уже случалось, они наносили удары и по гражданским объектам, были неоднократно зафиксированы многочисленные жертвы, от которых они потом старательно пытались отказаться", — указал эксперт. Он подчеркнул, что когда российское Минобороны фиксирует подобные происшествия, нет оснований ему не доверять.

По его словам, американцы прибегают к запрещенному оружию, чтобы закрепиться на территории Сирии с помощью курдских отрядов народной самообороны. Фитин подчеркнул, что американцы не заинтересованы в том, чтобы правительственные войска стабилизировали свои позиции.

"Поэтому они (американцы. — Прим. ред.) постоянно пытаются наносить удары по тем позициям, которые занимает армия официального Дамаска", — заключил он.

Попытки расколоть Сирию

О том, что Вашингтон пытается добиться раскола Сирии, накануне говорил и глава МИД России Сергей Лавров.

Вечером 9 октября в районе населенного пункта ЭЛЬ-ЛАТАМНА бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации Хайат Тахрир Аш-Шам (запрещена в РФ). (Скриншот из видео Минобороны РФ)
© Фото : Минобороны РФ
Минобороны показало кадры вывоза террористами бочек с хлором в Сирии

По его словам, Соединенные Штаты через своих союзников хотят использовать территории к востоку от Евфрата, чтобы создать там квазигосударство.

"К востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи", — заявил российский министр. Он отметил, что американцы создают там альтернативные органы власти.
Лавров также указал на то, что США содействуют возвращению и расселению беженцев, но только на землях к востоку от Евфрата.

"На территориях, которые подконтрольны законному сирийскому правительству, ни США, ни Франция, ни другие западные страны не хотят создавать условия для возвращения беженцев до тех пор, как нам говорит Запад, пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс", — рассказал глава МИД.

Он отметил, что в зонах под контролем американцев и их соратников как раз не стоит дожидаться вызывающего доверия политического урегулирования ситуации. Как полагает Лавров, США хотят создать там территорию, которая будет прообразом нового государства. Он не исключил, что Вашингтон вновь затеял "опаснейшую игру с Иракским Курдистаном". Тогда речь пойдет о создании так называемого "Большого Курдистана". 

Глава МИД допустил, что Соединенные Штаты намеренно стараются поддерживать ситуацию в "разогретом состоянии".

"В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят", — отметил он.

Министр подчеркнул, что до добра это никогда не доводило.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
bobrik4
О каких " проделках" говорит эксперт? Это не проделки, а конкретное преступление. Называйте все своими именами, мы не в детском саду
16:09
13.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Оксана Щекарева
Ну что же, давайте подставим им плечо)
16:13
13.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена