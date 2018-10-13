SANA: коалиция США применила белый фосфор при ударе по Сирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США применила запрещенное оружие с белым фосфором в ходе налета авиации на город Хаджин. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

Бомбардировке подверглись несколько районов населенного пункта. Он расположен в 110 километрах от Дейр-эз-Зора.

По информации телеканала Ikhbariya, один из ударов пришелся по пекарне ас-Суса. В результате атаки несколько мирных жителей погибли, есть пострадавшие. Их число не уточняется.

Американская коалиция не в первый раз использует запрещенные боеприпасы в Сирии. В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что два американских самолета F-15 нанесли удары по Хаджину фосфорными снарядами. Нападение привело к сильным пожарам.

В Пентагоне тогда утверждали, что у них якобы нет на вооружении боеприпасов с белым фосфором.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения. Их использование запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Применение таких боеприпасов приводит к возникновению пожаров. Кроме того, в огне образуются ядовитые газы, которые являются дополнительным поражающим фактором.

Угроза безопасности

Необходимо требовать разбирательства ударов коалиции запрещенным оружием по Хаджину с привлечением международных организаций, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что нужно еще раз проверить достоверность информации о нападении.

"В случае ее подтверждения, безусловно, нужно немедленно, когда информация получена, направить соответствующие заявления в ОЗХО, чтобы провели соответствующее служебное расследование, вынести вопрос на Совет Безопасности ООН", — отметил парламентарий.

По словам Швыткина, использование фосфорных бомб является грубым попиранием прав сирийских граждан. Он добавил, что это прецедент для разбирательства на Генеральной ассамблее ООН.

"Потому что это касается угрозы обеспечения стабильности, безопасности в целом в мировом пространстве", — заключил депутат.

Коалиция все отрицает

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская коалиция в любом случае будет отрицать свои проделки на территории Сирии.

"Неоднократно такое уже случалось, они наносили удары и по гражданским объектам, были неоднократно зафиксированы многочисленные жертвы, от которых они потом старательно пытались отказаться", — указал эксперт. Он подчеркнул, что когда российское Минобороны фиксирует подобные происшествия, нет оснований ему не доверять.

По его словам, американцы прибегают к запрещенному оружию, чтобы закрепиться на территории Сирии с помощью курдских отрядов народной самообороны. Фитин подчеркнул, что американцы не заинтересованы в том, чтобы правительственные войска стабилизировали свои позиции.

"Поэтому они (американцы. — Прим. ред.) постоянно пытаются наносить удары по тем позициям, которые занимает армия официального Дамаска", — заключил он.

Попытки расколоть Сирию

О том, что Вашингтон пытается добиться раскола Сирии, накануне говорил и глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Соединенные Штаты через своих союзников хотят использовать территории к востоку от Евфрата, чтобы создать там квазигосударство.

"К востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи", — заявил российский министр. Он отметил, что американцы создают там альтернативные органы власти.

Лавров также указал на то, что США содействуют возвращению и расселению беженцев, но только на землях к востоку от Евфрата.

"На территориях, которые подконтрольны законному сирийскому правительству, ни США, ни Франция, ни другие западные страны не хотят создавать условия для возвращения беженцев до тех пор, как нам говорит Запад, пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс", — рассказал глава МИД.

Он отметил, что в зонах под контролем американцев и их соратников как раз не стоит дожидаться вызывающего доверия политического урегулирования ситуации. Как полагает Лавров, США хотят создать там территорию, которая будет прообразом нового государства. Он не исключил, что Вашингтон вновь затеял "опаснейшую игру с Иракским Курдистаном". Тогда речь пойдет о создании так называемого "Большого Курдистана".

Глава МИД допустил, что Соединенные Штаты намеренно стараются поддерживать ситуацию в "разогретом состоянии".

"В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят", — отметил он.

Министр подчеркнул, что до добра это никогда не доводило.