Эксперт: США постоянно отрицают то, что "они проделывают в Сирии"

Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии, о чем ранее сообщили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Представитель Пентагона опроверг заявление Минобороны России о том, что ВВС США нанесли бомбовый удар с использованием фосфорных снарядов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил представитель американского военного ведомства Шон Робертсон, на данный момент у Пентагона нет информации о каких-либо фактах применения зарядов с белым фосфором. Он добавил, что в указанном районе ни у одного из подразделений армии США нет данного вида вооружений.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что два американских самолета F-15 в субботу, 8 сентября, нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по территории Сирии. По словам Савченко, в результате атаки в регионе начались сильные пожары.

Информация о том, есть ли жертвы и пострадавшие, в настоящее время уточняется.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин прокомментировал ситуацию.

"Не было случая, чтобы американская администрация и военные не отрицали того, что они проделали в Сирии. Неоднократно такое уже случалось, они наносили удары и по гражданским объектам, были неоднократно зафиксированы многочисленные жертвы, от которых они потом старательно пытались отказаться. В данном случае больше доверия нашему министерству обороны – если они зафиксировали такое происшествие, то есть основания предполагать, что это было. Для чего американцы это делают? Прежде всего, они по-прежнему стараются закрепиться с помощью поддерживаемых ими курдских отрядов народной самообороны на северо-востоке страны, чтобы не дать возможность стабилизировать позиции сирийской армии и поддерживающим ее силам. Поэтому они постоянно пытаются наносить удары по тем позициям, которые занимает армия официального Дамаска", — сказал Владимир Фитин.

Использование белого фосфора было запрещено Дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. США и Израиль их не подписали.

Применение фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров и отдельных очагов возгораний, а образующиеся в огне ядовитые газы являются дополнительным поражающим фактором.