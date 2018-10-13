МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Белый фосфор запрещён к применению международным правом, и если подтвердятся данные о его использовании при ударе международной коалиции по Сирии, США надо призвать к ответу, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Белый фосфор запрещён к применению международным правом, особенно в населённых пунктах, где от него могут пострадать мирные жители. Если эти данные подтвердятся, США должны быть призваны к ответу за это", — заявил Кондратьев.
Сенатор подчеркнул, что произошедшее требует международного разбирательства.
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