МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Белый фосфор запрещён к применению международным правом, и если подтвердятся данные о его использовании при ударе международной коалиции по Сирии, США надо призвать к ответу, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Удар авиации международной коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии привел к жертвам и раненым среди мирных жителей, передает гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники. Ранее агентство SANA информировало, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. О жертвах и раненых агентство не сообщало.

"Белый фосфор запрещён к применению международным правом, особенно в населённых пунктах, где от него могут пострадать мирные жители. Если эти данные подтвердятся, США должны быть призваны к ответу за это", — заявил Кондратьев.

Сенатор подчеркнул, что произошедшее требует международного разбирательства.

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