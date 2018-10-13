Коалиция применила белый фосфор при авиаударе по Сирии, сообщают СМИ

ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США применила запрещенный международными резолюциями белый фосфор при авиаударе по городу Хаджин. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Бомбардировке подверглись несколько районов города, который находится в 110 километрах от Дейр-эз-Зора.

Информации о погибших или раненых среди мирных жителей не приводится.

Это не первые удары по Хаджину с применением запрещенных боеприпасов. Как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды. В результате атаки вспыхнули сильные пожары.

В коалиции тогда заявили, что не имеют на вооружении боеприпасов с белым фосфором.

Бомбы с белым фосфором считаются оружием массового поражения. Их применение запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

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