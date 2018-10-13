ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США применила запрещенный международными резолюциями белый фосфор при авиаударе по городу Хаджин. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Информации о погибших или раненых среди мирных жителей не приводится.
Это не первые удары по Хаджину с применением запрещенных боеприпасов. Как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды. В результате атаки вспыхнули сильные пожары.
В коалиции тогда заявили, что не имеют на вооружении боеприпасов с белым фосфором.
Бомбы с белым фосфором считаются оружием массового поражения. Их применение запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>