Вопрос об уходе Асада уже никто не поднимает, заявили в российском МИД

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопрос об уходе президента Сирии Башара Асада по сути снят, его уже никто не поднимает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы Сирии должен решать только сирийский народ. При этом ранее страны Запада, в том числе США, настаивали на уходе Асада в отставку, называя это главным условием для сирийского урегулирования.

"Поскольку мы говорим о министерской неделе 73-й сессии Генассамблеи, могу сказать, что никто не поднимал вопрос об уходе президента Сирии. Есть понимание, что эта страна, которая является членом ООН, вправе сама определять то, куда она идет. А народ страны должен и будет определять, кто им руководит. Поэтому я бы сказал, что этот вопрос мы уже преодолели. И это очень хорошо", — заявил Вершинин.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в середине сентября заявил, что правительство ФРГ не может себе представить долгосрочного политического решения, при котором президент Сирии Асад останется у власти. Однако Маас не назвал уход Асада обязательной предпосылкой к участие ФРГ в восстановлении страны. В свою очередь постпред США при ООН Ники Хейли в эфире телеканала CBS отметила, что уход Асада — вопрос времени, но США не стремятся сместить президента Сирии.

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