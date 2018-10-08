В МИД рассказали об изменении расклада сил в Сирии после поставки С-300

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. После поставки российских систем С-300 в Сирию расклад сил изменился в пользу тех, кто не поддерживает агрессию против арабской республики, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Исхожу из того, что расклад действительно изменился в пользу тех, кто считает, что не должно быть агрессивных действий против Сирии", — заявил Вершинин.

"Комплексы поставлены в Сирию по указанию президента России, они значительно укрепляют обороноспособность, подчеркиваю, именно противовоздушную оборону Сирии, и, думаю, что это только лучше для стабилизации ситуации", — добавил он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. На прошлой неделе Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

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