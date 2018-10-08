МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Россия и Турция обсуждают вопрос гарантий боевикам, согласившимся уйти из Идлиба, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Это конкретный вопрос, который обсуждается на военном уровне. Большую работу ведут турецкие военные, немалую работу ведут и наши военные", — сказал он.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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