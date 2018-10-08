В МИД оценили перспективы вывода вооружения и ухода радикалов из Идлиба

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В Москве считают реальным добиться вывода тяжелого вооружения и ухода радикальных группировок из Идлиба, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы понимаем, что задачи стоят большие, речь идет о конкретных вещах – выводе тяжелого вооружения из зон, уходе радикальных группировок. Думаю, что это возможно сделать и должно быть сделано. Это даст хорошую прибавку в том, что касается наших усилий по снижению напряженности в регионе, по тому, чтобы люди зажили спокойно", — заявил Вершинин.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии.

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