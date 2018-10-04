Более семидесяти тысяч беженцев вернулись в Идлиб, заявил Эрдоган

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал успешной реализацию российско-турецкого соглашения по урегулированию в сирийском Идлибе, заявив, что в эту провинцию уже вернулись 70-80 тысяч беженцев.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

"В Идлибе у нас сейчас нет проблем, главное – продолжить это в будущем. Мы договорились с РФ, наша решимость, Путина и моя, облегчила нашу работу. Туда уже вернулось 70-80 тысяч человек. Собственно, это и есть цель", — сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

Он отметил, что в Идлибе Турция имеет 12 наблюдательных пунктов по контролю над зоной деэскалации, Россия – 10 и Иран – шесть. "Но 15-20 километровый коридор (демилитаризированная зона – ред.) очень важна. Обезопасить ее — значит обезопасить весь Идлиб. Мы не могли оставить его жителей под бомбардировками. Путин сказал, что Россия не даст силам режима (правительственной сирийской армии) туда войти. Он высказал пожелание, чтобы был обеспечен уход радикальных групп оттуда. Я ответил: давайте это сделаем вместе", — добавил турецкий лидер.