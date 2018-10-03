РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Шойгу назвал сроки обучения сирийских военных работе с C-300

0700
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фотоЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться поставленными в страну российскими системами С-300, сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза во вторник.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В российском МИД рассказали о цели поставок Сирии С-300

На уточняющий вопрос главы государства, "сколько потребуется времени для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300", Шойгу ответил: "Три месяца".

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", — сказал министр.

Десятки единиц техники

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
США лукавят, заявляя, что С-300 нарушают их безопасность, считают в МИД
Россия в рамках поставки системы С-300 передела Сирии 49 единиц техники, сообщил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что усиление сирийских систем ПВО направлено в первую очередь на то, чтобы защитить российских военнослужащих. По его словам, поставка комплекса С-300 Дамаску завершена.

"Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", — пояснил Шойгу.

Теперь предстоит закончить работу по установлению единой системы управления ПВО в Сирии, добавил глава Минобороны. Он отметил, что это будет сделано к 20 октября.

Комментарий Госдепа

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
Поставки С-300 значительно повысят уровень систем ПВО Сирии, заявил эксперт
США не располагают информацией о поставках российских систем С-300 в Сирию и надеются, что этого не произошло, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это было бы своего рода серьезной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии", — сказала Науэрт на брифинге.

Официальный представитель коалиции во главе с США против террористической организации "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещенная в России) Шон Райан, в свою очередь, заявил, что поставка российских С-300 не влияет на операции коалиции.

"Нет, это ничего не меняет. Это оборонительные системы. У нас есть канал по предупреждению конфликтов с россиянами. Это всегда беспокоит, когда в регион попадает новое вооружение, но у нас есть процесс по предупреждению конфликтов", — заявил Райан на брифинге по телефону из Багдада.

Дамаск ждет С-400

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
Семь дивизионов С-300 могут закрыть все небо над Сирией, заявил эксперт
Глава сирийского МИД Валид Муаллем пошутил, что Дамаск ждет не только поставок российских С-300, но и систем следующего поколения С-400.

Отвечая на вопрос журналиста, рассчитывает ли Сирия, что поставляемые Россией после трагедии с Ил-20 С-300 "прикроют" сирийское небо, Муаллем ответил утвердительно.

"А еще ждем с нетерпением С-400", — с улыбкой добавил министр.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад, в свою очередь, заявил, что поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики.

На вопрос журналиста агентства Синьхуа, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил: "Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".

"Шутки плохи"

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
"Закономерный ответ". Эксперт прокомментировал поставку Сирии С-300
Посол Лиги арабских государств в Москве Джабер Хабиб Джабер заявил РИА Новости, если поставка российской ПВО С-300 Сирии будет использована для поддержки баланса сил между САР и Израилем, такое решение пойдет на пользу всем арабским странам.

"Если они (С-300 — ред.) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", — сказал дипломат.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как изменится ситуация.

"Определенный резон в этом заявлении есть. Появление С-300 в регионе существенно меняет психологию войны, которая там происходит. Потому что С-300 — это достаточно современное оружие. И, безусловно, израильское руководство понимает, что тут шутки плохи. Но главное — как оно себя поведет. Посмотрите, в тот же день, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о поставках С-300 в сирийскую армию, в Израиле заявили, что как действовали, так и будут действовать. Это фактически означает: как бомбили Сирию, так и будут бомбить. Если Израиль по-прежнему чувствует покровительство США, если и дальше будет продолжать свою авиационную деятельность в Сирии, это может привести к серьезным последствиям", — сказал Виктор Баранец.

Поставки С-300

Зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Зенитная ракетная система С-300: тактико-технические характеристики
О том, что Дамаск получит ЗРК С-300, стало известно 24 сентября. Тогда Сергей Шойгу заявил, что технику сирийские военные получат в течение двух недель. Глава Минобороны заявил, что этот шаг должен будет "охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков".

Поводом для поставок комплексов в Сирию стал инцидент, произошедший 17 сентября над Средиземным морем. Тогда в ходе атаки израильских ВВС на объекты в провинции Латакия огнем сирийских ПВО случайно был сбит самолет Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Самолет оказался под ударом сирийских комплексов ПВО С-200. По версии Москвы, израильские истребители F-16 целенаправленно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. В то же время израильские военные опровергают эту версию, утверждая, что к моменту начала огня сирийских комплексов истребители уже покинули оперативную зону.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена