Шойгу назвал сроки обучения сирийских военных работе с C-300

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться поставленными в страну российскими системами С-300, сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза во вторник.

На уточняющий вопрос главы государства, "сколько потребуется времени для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300", Шойгу ответил: "Три месяца".

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", — сказал министр.

Десятки единиц техники

Россия в рамках поставки системы С-300 передела Сирии 49 единиц техники, сообщил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что усиление сирийских систем ПВО направлено в первую очередь на то, чтобы защитить российских военнослужащих. По его словам, поставка комплекса С-300 Дамаску завершена.

"Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", — пояснил Шойгу.

Теперь предстоит закончить работу по установлению единой системы управления ПВО в Сирии, добавил глава Минобороны. Он отметил, что это будет сделано к 20 октября.

Комментарий Госдепа

США не располагают информацией о поставках российских систем С-300 в Сирию и надеются, что этого не произошло, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это было бы своего рода серьезной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии", — сказала Науэрт на брифинге.

Официальный представитель коалиции во главе с США против террористической организации "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещенная в России) Шон Райан, в свою очередь, заявил, что поставка российских С-300 не влияет на операции коалиции.

"Нет, это ничего не меняет. Это оборонительные системы. У нас есть канал по предупреждению конфликтов с россиянами. Это всегда беспокоит, когда в регион попадает новое вооружение, но у нас есть процесс по предупреждению конфликтов", — заявил Райан на брифинге по телефону из Багдада.

Дамаск ждет С-400

Глава сирийского МИД Валид Муаллем пошутил, что Дамаск ждет не только поставок российских С-300, но и систем следующего поколения С-400.

Отвечая на вопрос журналиста, рассчитывает ли Сирия, что поставляемые Россией после трагедии с Ил-20 С-300 "прикроют" сирийское небо, Муаллем ответил утвердительно.

"А еще ждем с нетерпением С-400", — с улыбкой добавил министр.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад, в свою очередь, заявил, что поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики.

На вопрос журналиста агентства Синьхуа, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил: "Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".

"Шутки плохи"

Посол Лиги арабских государств в Москве Джабер Хабиб Джабер заявил РИА Новости, если поставка российской ПВО С-300 Сирии будет использована для поддержки баланса сил между САР и Израилем, такое решение пойдет на пользу всем арабским странам.

"Если они (С-300 — ред.) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", — сказал дипломат.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как изменится ситуация.

"Определенный резон в этом заявлении есть. Появление С-300 в регионе существенно меняет психологию войны, которая там происходит. Потому что С-300 — это достаточно современное оружие. И, безусловно, израильское руководство понимает, что тут шутки плохи. Но главное — как оно себя поведет. Посмотрите, в тот же день, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о поставках С-300 в сирийскую армию, в Израиле заявили, что как действовали, так и будут действовать. Это фактически означает: как бомбили Сирию, так и будут бомбить. Если Израиль по-прежнему чувствует покровительство США, если и дальше будет продолжать свою авиационную деятельность в Сирии, это может привести к серьезным последствиям", — сказал Виктор Баранец.

Поставки С-300

О том, что Дамаск получит ЗРК С-300, стало известно 24 сентября. Тогда Сергей Шойгу заявил, что технику сирийские военные получат в течение двух недель. Глава Минобороны заявил, что этот шаг должен будет "охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков".

Поводом для поставок комплексов в Сирию стал инцидент, произошедший 17 сентября над Средиземным морем. Тогда в ходе атаки израильских ВВС на объекты в провинции Латакия огнем сирийских ПВО случайно был сбит самолет Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Самолет оказался под ударом сирийских комплексов ПВО С-200. По версии Москвы, израильские истребители F-16 целенаправленно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. В то же время израильские военные опровергают эту версию, утверждая, что к моменту начала огня сирийских комплексов истребители уже покинули оперативную зону.

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*Террористическая организация, запрещенная в России