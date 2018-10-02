Шойгу рассказал, когда в Сирии установят единую систему управления ПВО

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена к 20 октября, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.

"Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", — сказал Шойгу.

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