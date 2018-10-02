Сирийских военных начали обучать работе с С-300, заявил Шойгу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться поставленными в страну российскими системами С-300, сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза во вторник.

На уточняющий вопрос главы государства, "сколько потребуется времени для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300", Шойгу ответил: "Три месяца".

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", — сказал министр.

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