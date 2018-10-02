МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия усилила систему радиоэлектронной борьбы в Сирии и контролирует основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию, на 200 километров, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону — основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию — контролируем на 200 километров", — сказал Шойгу на совещании.

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