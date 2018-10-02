Путин обсудит с Курцем роль России в Сирии, заявил Ушаков

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Петербурге 3 октября проинформирует канцлера Австрии Себастьяна Курца об участии России в сирийском урегулировании, готов обсудить ситуацию на Украине, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Учитывая председательство Австрии в Европейском союзе во втором полугодии 2018 года, естественно, будут затронуты вопросы, которые касаются отношений по линии Россия-Евросоюз. Мы готовы обсуждать ситуацию по урегулированию внутриукраинского кризиса, другим вопросам. Очевидно, наш президент проинформирует канцлера по нашему участию в сирийском урегулировании", — сказал Ушаков.