Дамаск обвинил США в переподготовке остатков террористов в Сирии

ДАМАСК, 30 сен – РИА Новости. США на базе Ат-Танф в Сирии занимаются переподготовкой остатков террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*, но это напрасные усилия, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Наша практика показывает, что они собирают остатки ИГИЛ* на этой базе и проводят их переподготовку, чтобы потом послать их воевать с сирийской армией. Зачем? Затем, что они хотят затянуть сирийский кризис в интересах Израиля", — сказал Муаллем в интервью телеканалу RT.

"Я хочу им (США — ред.) сказать, что это напрасные усилия, что это не реально, что это носит агрессивный характер. Они уже пробовали посылать группы к Пальмире, где эти группы были уничтожены. Поэтому у базы Ат-Танф нет будущего на сирийской земле", — добавил глава МИД Сирии.

Ситуация в районе гарнизона Ат-Танф ранее не раз вызывала обеспокоенность у российских военных. По их данным, под руководством инструкторов США там проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против властей Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска. Пока никаких инцидентов между американскими и российскими военными не было, стороны согласовывают свои действия во избежание конфликтов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.