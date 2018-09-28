Богданов оценил заявления Эрдогана о террористах, покидающих Идлиб

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва склонна доверять заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что террористические группировки начали покидать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Это очень хорошо. Если он говорит, мы склонны ему верить. Если мы договаривались об этом, это означает, что наши турецкие партнеры выполняют свои обязательства по соглашению в Сочи. Это у нас вызывает удовлетворение, естественно", — сказал Богданов, комментируя слова Эрдогана.