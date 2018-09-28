Богданов оценил заявления Эрдогана о террористах, покидающих Идлиб

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва склонна доверять заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что террористические группировки начали покидать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее в интервью агентству Рейтер Эрдоган заявил, что радикальные экстремистские группировки начали покидать территорию демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в Идлибе.

"Это очень хорошо. Если он говорит, мы склонны ему верить. Если мы договаривались об этом, это означает, что наши турецкие партнеры выполняют свои обязательства по соглашению в Сочи. Это у нас вызывает удовлетворение, естественно", — сказал Богданов, комментируя слова Эрдогана.